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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:32

Более 80 человек остаются в больницах после теракта в Crocus City Hall

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Подмосковья сообщил, что, по данным на 10:00 27 марта, в больницах Москвы и области остается 83 пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall.

Согласно обновленным спискам, опубликованным на сайте ведомства, в графе "выписаны" числятся 40 человек. Всего в списке 123 человека.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 27 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск Москва Подмосковье Crocus City Hall
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