Более 80 человек остаются в больницах после теракта в Crocus City Hall

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Подмосковья сообщил, что, по данным на 10:00 27 марта, в больницах Москвы и области остается 83 пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall.

Согласно обновленным спискам, опубликованным на сайте ведомства, в графе "выписаны" числятся 40 человек. Всего в списке 123 человека.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек.