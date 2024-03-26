В МЧС заявили, что под завалами Crocus City Hall людей не осталось

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин доложил губернатору региона Андрею Воробьеву, что пострадавших под завалами Crocus City Hall больше нет. Видеозапись доклада опубликована в телеграм-канале подмосковного губернатора.

"Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены (...). Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами. Кинологи отработали, спасатели отработали", - сказал Полетыкин.

Воробьев поблагодарил всех, кто принимал участие в работах, - спасателей, кинологов, отряд "Центроспас" и центр "Лидер". Всего более тысячи человек.

О завершении поисково-спасательных работ на месте теракта и пожара было объявлено вечером 26 марта. Теперь на завалах будет работать техника.

В результате теракта, по последним данным, погибли 139 человек. В списке МЧС уже 120 имен погибших, опознание продолжается. Пострадали больше 200 человек.