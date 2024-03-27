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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:32

В Госдуме наградили школьников, эвакуировавших людей из Crocus City Hall

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Госдуме в среду наградили шестерых подростков, которые помогли эвакуировать людей из концертного зала Crocus City Hall, где произошел теракт.

Награждение состоялось на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Благодарственные грамоты комитета и ноутбуки получили Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова и Никита Иванов.

В грамоте выражается благодарность семье каждого из подростков за то, что она воспитала "смелого и решительного" человека, настоящего гражданина России.

Подросткам также вручили подарочные наборы с символикой Госдумы и книгу о России.

25 марта пресс-служба администрации Красногорска сообщила, что учащиеся школы №19 городского округа Красногорск Ислам Халилов и Артем Донской получили благодарности и ноутбуки за спасение зрителей при эвакуации из Crocus City Hall во время теракта.

Когда в здание концертного зала ворвались террористы, 15-летний Ислам и 14-летний Артем работали в гардеробе. Во время пожара и всеобщей паники подростки действовали четко по инструкции и вывели людей в безопасное место через выставочный центр, благодаря чему спасли сотни жизней, отметили в администрации городского округа.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались террористы и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 27 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Госдума Crocus City Hall
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