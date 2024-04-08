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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В Москве рост промпроизводств за два месяца 2024 года превысил 15%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве объем промышленного производства по итогам двух месяцев 2024 года вырос более чем на 15% в годовом исчислении, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"К 2024 году количество столичных производств превысило 4,2 тысячи, на них работают 725 тысяч специалистов. Сохранив устойчивый рост прошлого года, за два месяца 2024 года объем промышленного производства в столице увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Рост во многом обеспечили обрабатывающие предприятия, они нарастили выпуск на 17%", - сказал через пресс-службу Ефимов.

На 21,3% вырос объем отгруженной продукции обрабатывающими предприятиями. В лидерах - производители пищевой, фармацевтической, компьютерной и бумажной продукции.

Владимир Ефимов Москва
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