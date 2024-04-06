Технопарки и общественно-деловые объекты построят в Марьиной Роще

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Неэффективно используемые участки в районе Марьина роща реорганизуют по программе комплексного развития территорий, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Три участка на северо-востоке города общей площадью 8,77 га входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат реорганизации. По проекту решения планируется возвести почти 183 тыс. квадратных метров недвижимости. Инвестиции оцениваются примерно в 32,6 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,7 млн рублей", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Уточняется, что территории расположены между улицей Складочной и МЖД Рижского направления. Сейчас здесь находятся склады и офисы.

"Проектом предусмотрено создание на площадках в Марьиной Роще общественно-деловых и производственных объектов. Так, здесь планируется возвести технопарки общей площадью около 108 тысяч квадратных метров, а также торговые центры, отделения банков, кафе и рестораны суммарной площадью более 75 тысяч квадратных метров", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.