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Оборот розничной торговли в Москве в 2023 году вырос более чем на 7%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В столице в прошлом году оборот розничной торговли составил 6,6 трлн рублей; это на 7,3% больше в сопоставимых ценах по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Оборот розничной торговли в Москве в 2023 году составил 6,6 трлн рублей, увеличившись в сопоставимых ценах с учетом инфляции на 7,3% по сравнению с 2022 годом", - сказал Ефимов, его слова привели в среду в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Заммэра отметил, что рост в сфере розничной торговли в прошлом году обеспечивал главным образом непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 16,7% в сопоставимых ценах и достигли почти 3,3 трлн рублей. По словам Ефимова, потребительская активность в этом сегменте восстановилась, крупные ретейлеры отладили систему поставок, а продукцию ушедших с рынка компаний замещают отечественные бренды и торговые марки дружественных стран.

В комплексе сообщили, что оборот продовольственной торговли сложился практически на уровне прошлого года, превысив 3,3 трлн рублей.

Максимальный месячный объем продаж был традиционно зафиксирован в декабре. Он достиг 763,3 млрд рублей, на четверть превысив показатель декабря 2022 года, добавили в пресс-службе.

Активность покупателей в последний месяц прошлого года проявилась и в заполняемости торговых центров. Плотность потока посетителей торговых центров столицы в декабре 2023 года в среднем составила 280 человек в сутки на 1 тыс. квадратных метров, что больше на 3,7%, чем месяцем ранее, и на 1,8%, чем в декабре 2022 года, отметили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

"Такая динамика свидетельствует о постепенном восстановлении этого сегмента торговли после снижения в 2022 году в связи с уходом ряда зарубежных компаний. Бизнес приспособился к новым реалиям, выстроены новые логистические цепочки, а на рынке появляется все больше товаров отечественного производства в рамках программы импортозамещения", - добавили в департаменте.

Москва
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