Выпуск электрооборудования в Москве вырос в 2023 г. более чем в два раза

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Московские компании по итогам 2023 года нарастили производство электрического оборудования более чем в два раза по сравнению с показателями 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня в городе расположено свыше 130 предприятий по разработке и производству электрического оборудования, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тыс. человек. За 2023 год они увеличили объем производства на 106,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го", - сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Кроме того, предприятия этой сферы поставили заказчикам в прошлом году почти на 150% больше товаров, чем за 2022 год, сообщил заммэра.

Столичные фабрики и заводы выпускают электродвигатели, трансформаторы, аккумуляторные батареи, кабели и другое оборудование, отметили в пресс-службе.

"В частности, в городе произвели свыше 100 тыс. светящихся указателей и световых табло - это на 15,5% больше показателей 2022-го, а также около 800 тыс. люстр и осветительных подвесных устройств, что на 26% превышает показатели позапрошлого года", - отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.