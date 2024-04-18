Летняя и зимняя погода одновременно наблюдается в европейской части России

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Температура на 7-10 градусов ниже нормы прогнозируется на севере европейской части России, при этом на юге температура будет на 6-8 градусов выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Таким образом, по его словам, в европейской части страны одновременно будет летняя и зимняя погода

"Поскольку страна у нас огромная, то и весна наступает совершенно разная. Мы все привыкли и понимаем, что на севере европейской территории России холоднее, чем на юге. Но сейчас на севере намного холоднее, по отношению к норме на 7-10 градусов ниже нормы. А на юге на 6-8 градусов выше нормы. Различие очень большое - на юге настоящая летняя погода, а на севере - совершенно февральская. А это опасная ситуация, когда настолько низкая температура", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на юге европейской части России установилась "просто супертеплая погода": в Краснодарском крае 18 апреля ожидается до плюс 30-31 градуса, Крыму - плюс 27-29 градусов. По словам Вильфанда это "просто летние, июльские температуры".

Также теплая погода прогнозируется в Ростовской области и в республиках Северного Кавказа.

"Очень теплая погода будет в Приволжском федеральном округе, практически на всей Волге, причем речь идет о длительном периоде очень теплой погоды, майско-июньской погоды. В Самарской области и в Башкортостане температура на 8-10 градусов выше нормы, в Оренбургской области на 8-9 градусов выше нормы. Такая температура сохранится до понедельника включительно", - сказал Вильфанд, уточнив, что столбики термометров там будут подниматься до плюс 25-26 градусов.

В Курганской и Челябинской областях температура будет на 7-9 градусов выше нормы - плюс 20-25 градусов.

"Но далеко не везде такой бурный прогресс - в густонаселенных районах севера европейской России, прежде всего в Нарьян-Маре, Архангельске, очень холодная погода, на 7-10 градусов ниже нормы. Это означает, что температуры и ночные, и дневные отрицательные, причем ночные будут около минус 20 градусов", - сказал собеседник агентства.

Также холодно будет в Салехарде - ночью температура будет опускаться до минус 20 - минус 22, днём тоже отрицательные температуры - до минус 10.

В Ленинградской области и в Санкт-Петербурге в четверг, пятницу, субботу ночью будет ноль - минус 5, а днем ноль - плюс 5. Также там прогнозируется дождь и мокрый снег.