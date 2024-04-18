Москвичей предупредили о грозе с сильным дождем и ветром

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Сильный дождь с грозой и порывистым ветром ожидаются в Москве до утра пятницы, непогода сохранится в течение всего завтрашнего дня, сообщает в четверг комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, до утра 19 апреля в столице ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах города - гроза. Непогода сохранится и в течение дня 19 апреля. Будет сопровождаться порывами сильного ветра", - говорится в сообщении комплекса.

Уточняется, что за 18 и 19 апреля может выпасть до 18 мм осадков - это 40% месячной нормы.

Людей просят быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.