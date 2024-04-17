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В Москве ночь на субботу и воскресенье возможен мокрый снег

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие дни будет сложная погода, в четверг пройдут дожди, в пятницу ожидается сильный ветер, а в выходные ночью похолодает до нуля и возможен мокрый снег, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на 20 и 21 апреля, ночные температуры будут от нуля до плюс 5 градусов, в ночь на субботу прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. И это же относится к ночи на воскресенье", - сказал он.

В понедельник, 22 апреля, температура в Москве повысится, "но ненадолго", добавил отметил он и уточнил, что, несмотря на то, что по сравнению с прошлой неделей отмечается более низкая температура, "но все равно она выше нормы на 1-3 градуса".

Ранее он прогнозировал, что в четверг в столице будет дождь с усилением в ночь на пятницу и за двое суток может выпасть треть апрельской нормы осадков - 10-15 мм.

Из-за теплой погоды "примерно на 10 дней раньше зазеленели деревья - а это признак того, что сейчас настоящее тепло", отметил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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