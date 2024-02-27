Комплексы "Ярс" перебазируют в Подмосковье для подготовки к параду Победы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Стратегические ракетные комплексы "Ярс" перебазируют в Московскую область для подготовки к параду на Красной площади 9 мая, сообщает Минобороны РФ во вторник.

"Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации - города Тейково Ивановской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года, отмечается в релизе.

Комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах составляют основу группировки РВСН. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.