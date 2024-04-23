Исторический музей будет закрыт для посетителей из-за подготовки к параду

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Государственный исторический музей в Москве будет закрыт для посетителей 1, 5 и 7-9 мая в связи с подготовкой и проведением военного парада на Красной площади, сообщили в пресс-службе музея во вторник.

"1, 5, 7-9 мая 2024 г. главное здание Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года и Выставочный комплекс, Покровский собор, палаты бояр Романовых будут закрыты для посетителей", - сообщили в музее.

Изменения связаны с подготовкой и проведением на Красной площади парада, посвященного празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В музее также сообщили, что с 15 мая по 15 сентября музейный комплекс переходит на летний режим работы: музей отменяет выходные и продлевает часы приема посетителей. Так, Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года и выставки можно будет посетить ежедневно с 10:00 до 21:00.