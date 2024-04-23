Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Исторический музей будет закрыт для посетителей из-за подготовки к параду

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Государственный исторический музей в Москве будет закрыт для посетителей 1, 5 и 7-9 мая в связи с подготовкой и проведением военного парада на Красной площади, сообщили в пресс-службе музея во вторник.

"1, 5, 7-9 мая 2024 г. главное здание Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года и Выставочный комплекс, Покровский собор, палаты бояр Романовых будут закрыты для посетителей", - сообщили в музее.

МоскваРепетиция парада Победы пройдет в Москве 23 апреляЧитать подробнее

Изменения связаны с подготовкой и проведением на Красной площади парада, посвященного празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В музее также сообщили, что с 15 мая по 15 сентября музейный комплекс переходит на летний режим работы: музей отменяет выходные и продлевает часы приема посетителей. Так, Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года и выставки можно будет посетить ежедневно с 10:00 до 21:00.

Исторический музей Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо

Летняя погода прогнозируется на этой неделе в Москве

Летняя погода прогнозируется на этой неделе в Москве

В мэрии Москвы сообщили, что половодье в столичном регионе пройдено штатно

В мэрии Москвы сообщили, что половодье в столичном регионе пройдено штатно

Ливень с грозой ожидается местами в Москве

Ливень с грозой ожидается местами в Москве

Собянин сообщил о начале нового этапа реставрации здания МИД

Собянин сообщил о начале нового этапа реставрации здания МИД

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины из-за замечания о парковке в Москве

Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня

Движение на внешней стороне МКАД временно закроют 18-19 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });