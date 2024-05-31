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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

В Москве бесплатную стоянку у Северного речного вокзала продлят до 20 минут

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Москве с 1 июня время бесплатного пребывания на автомобиле на территории Северного речного вокзала будет увеличено с нынешних 15 до 20 минут в связи с наступлением теплого сезона и роста количества отправляющихся в путешествия, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Также, чтобы не создавать дополнительный трафик, после истечения бесплатного времени в теплый период года будут действовать другие тарифы. Так, с 1 апреля по 30 ноября в будние дни тариф будет стоить 300 рублей в час, в выходные - 500 рублей в час.

Для посетителей парка рядом с вокзалом обустроены городские уличные парковки - тариф 40 рублей в час.

Москва Северный речной вокзал Дептранс
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