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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест гражданина Таджикистана Джумохона Курбонова - фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

Курбонова заключили под стражу на срок до 22 мая, говорится в постановлении судьи Евгении Николаевой.

Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.

В РоссииЕще семь фигурантов дела о теракте в Crocus внесены в перечень террористовЧитать подробнее

По окончании процесса адвокат Евгений Попов, защищавший Курбонова в суде, сообщили журналистам, что его подзащитный "не озвучил свою позицию по поводу обвинения, но заявил, что согласен с арестом".

Курбонову предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Как пояснили в суде, "по версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата".

Согласно картотеке столичных судов, в апреле 2024 года Курбонов привлекался к административной ответственности - в частности, ему был назначен административный арест за мелкое хулиганство.

22 марта в Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте. По делу уже арестовано более десяти фигурантов, в том числе четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.

Хроника 22 марта – 27 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Москва Таджикистан Crocus City Hall Басманный суд
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