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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Еще семь фигурантов дела о теракте в Crocus внесены в перечень террористов

Еще семь фигурантов дела о теракте в Crocus внесены в перечень террористов
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, еще семерых фигурантов дела о теракте в комплексе Crocus City Hall, сообщили в ведомстве.

В перечень внесены уроженцы Таджикистана Юсуфзода Давлахтон, Назримад Лутуллои, Зоир Шарипзода, Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы и уроженец Киргизии Алишер Касимов.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

В конце марта в список Росфинмониторинга были внесены четыре фигуранта дела: находящиеся под арестом Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобира Файзов. Следствие считает этих граждан Таджикистана исполнителями теракта в Crocus City Hall.

22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека, 551 пострадал.

СКР расследует уголовное дело о теракте. В настоящий момент по делу арестован ряд фигурантов, в том числе, четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 марта – 09 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Росфинмониторинг Таджикистан Crocus City Hall
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