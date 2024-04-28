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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Что произошло за день: воскресенье, 28 апреля

Подъем Ишима в районе села Абатское в Тюменской области, штрафы для участников группы "Коррозия металла", победа "Спартака" над "Локомотивом"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское Тюменской области продолжает повышаться и к вечеру достиг 1213 см (критический уровень - 960 см).

- ВВС Израиля за минувшие сутки нанесли удары по десяткам объектов палестинских группировок в секторе Газа, а в ночь на воскресенье атаковали объекты движения "Хезболла" на юге Ливана.

- Три участника группы "Коррозия металла" оштрафованы в Нижнем Новгороде на 1 тыс. рублей по протоколам о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Мужчин задержали в одном из местных клубов. Изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой.

- "Спартак" обыграл "Локомотив" в чемпионате России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

- Российские боксеры Дмитрий Двали и Эдуард Саввин завоевали золотые медали проходящего в Белграде чемпионата Европы.

- В Москве пользователи аренды электросамокатов получили 15 тысяч штрафов за месяц, еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы.

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