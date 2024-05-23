Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"Аэроэкспресс" с 1 июня запустит автобусный маршрут до терминала D аэропорта Шереметьево

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Прямой автобусный экспресс-маршрут будет действовать от метро "Ховрино" до терминала D аэропорта Шереметьево с 1 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале компании "Аэроэкспресс" и телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"С 1 июня "Аэроэкспресс" запустит прямой автобусный экспресс-маршрут от метро "Ховрино" до терминала D аэропорта Шереметьево. С этого же дня терминал возобновит свою работу для авиапассажиров", - говорится в сообщении.

Автобусы по маршруту №1195D будут отправляться каждые 20 минут в обе стороны и следовать без дополнительных остановок, а время в пути составит около 20 минут по платной трассе М-11.

Еще до терминала D можно добраться на поездах "Аэроэкспресс". C 1 июня компания увеличит число утренних и вечерних рейсов до него.

Экспресс-автобусы компании "Аэроэкспресс" также отправляются от станции метро Ховрино до терминалов B и C аэропорта Шереметьево (маршрут №1195). Для проезда по маршрутам №1195 и №1195D действуют одинаковые тарифы и абонементы.

Москва Шереметьево Аэроэкспресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На месте пожара в СНТ под Истрой нашли восьмого погибшего

В Подмосковье нашли седьмого погибшего при пожаре в СНТ "Снегирь"

В Истре при пожаре в частном доме погибли шесть человек

Московский мотофестиваль снова перенесли

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Электрички из Москвы в сторону Твери могут идти с задержками из-за загоревшегося поезда

В Москве 25 мая для мотофестиваля перекроют внешнюю часть Садового кольца

В Москве 25 мая для мотофестиваля перекроют внешнюю часть Садового кольца

В Москве к выходным потеплеет до плюс 27 градусов

Интервалы на МЦК временно увеличат рано утром и поздно вечером с 18 мая

Интервалы на МЦК временно увеличат рано утром и поздно вечером с 18 мая

Отопление в Москве вновь начнут отключать с 17 мая

Отопление в Москве вновь начнут отключать с 17 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });