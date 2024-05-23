"Аэроэкспресс" с 1 июня запустит автобусный маршрут до терминала D аэропорта Шереметьево

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Прямой автобусный экспресс-маршрут будет действовать от метро "Ховрино" до терминала D аэропорта Шереметьево с 1 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале компании "Аэроэкспресс" и телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"С 1 июня "Аэроэкспресс" запустит прямой автобусный экспресс-маршрут от метро "Ховрино" до терминала D аэропорта Шереметьево. С этого же дня терминал возобновит свою работу для авиапассажиров", - говорится в сообщении.

Автобусы по маршруту №1195D будут отправляться каждые 20 минут в обе стороны и следовать без дополнительных остановок, а время в пути составит около 20 минут по платной трассе М-11.

Еще до терминала D можно добраться на поездах "Аэроэкспресс". C 1 июня компания увеличит число утренних и вечерних рейсов до него.

Экспресс-автобусы компании "Аэроэкспресс" также отправляются от станции метро Ховрино до терминалов B и C аэропорта Шереметьево (маршрут №1195). Для проезда по маршрутам №1195 и №1195D действуют одинаковые тарифы и абонементы.