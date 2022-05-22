Речной трамвайчик запустили от Северного речного вокзала до Химок

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - От Северного речного вокзала до Химок начал ходить речной трамвайчик, маршрут работает с 8:00 до 19:30, сообщили в воскресенье в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В этом году мы открываем новый речной маршрут от Северного речного вокзала - поездка между столицей и Химками займет всего полчаса, это быстрее чем на других видах транспорта", - привели в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он выразил надежду, что маршрут станет популярным. Ожидается, что за сезон трамвайчики перевезут между Москвой и Химками 140 тыс. пассажиров.

В течение первой недели работы маршрута планируется собирать мнения пассажиров.