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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Турпоток в Москву в первом квартале вырос на 19%

В мэрии отметили, что и москвичи могут стать туристами в своем городе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года прирост числа российских и иностранных туристов в Москве составил 19% в годовом исчислении, сообщил на пресс-брифинге Ассоциации туроператоров России глава городского комитета по туризму Евгений Козлов.

"В целом рост внутреннего и въездного турпотока в Москву в первом квартале составил 19%. Хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась", - сказал он.

Как отметил Козлов, часто москвичи тоже становятся туристами в своем городе. "В основном, конечно, это свадьбы и корпоративы. Но в целом это новый тренд, желание почувствовать себя туристом в своем городе на 24-48 часов", - пояснил он.

Козлов добавил, что в столице ожидают увеличение турпотока и в летнем сезоне.

В 2023 году Москву посетили более 24 млн туристов, из них 2,3 млн - иностранцы.

Евгений Козлов Москва
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