ЗАГС Москвы предупредил об увеличении времени оказания услуг

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Москве время оказания услуг в органах ЗАГСа может быть увеличено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления ЗАГСа.

"Время оказания услуг в органах ЗАГСа Москвы может быть увеличено. В настоящее время по техническим причинам Федеральная государственная информационная система "ЕГР ЗАГС" работает нестабильно", - говорится в сообщении.

В частности, может быть увеличено время оказания услуг по первичной регистрации актов гражданского состояния (регистрация рождения, смерти, заключения, расторжения брака), по регистрации перемены имени и установления отцовства, дооформления записи акта о расторжении брака вторым супругом, выдаче повторных документов.

"В Москве проблемы с получением услуги проставления апостиля отсутствуют", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее появилась информация, что у московских ЗАГСов возникла проблема с государственной информационной системой, она нестабильно работает на фоне сбоя на магистральной сети связи, о котором 3 июня сообщили в Роскомнадзоре.