Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Дептранс Москвы посоветовал пользоваться метро в грозу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве в пятницу возможны ливни с грозами и сильный ветер, сообщил телеграм-канал Департамента транспорта со ссылкой на ЦОДД и прогноз синоптиков.

"ЦОДД: синоптики прогнозируют дождь - рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, в течение дня в городе ожидаются дождь с грозой, сильный ветер. В некоторых районах возможен град", - говорится в сообщении.

По данным Дептранса, к 16:20 интенсивное движение наблюдалось на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе, улицы Свободы и Липецкой улицы. Во второй половине дня локальные затруднения ожидаются в центре города, на МКАД а также на вылетных магистралях по направлению в область.

Дептранс МКАД ЦОДД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В расширение транспортного хаба в Подмосковье инвестируют 6 млрд рублей

Детское учреждение загорелось на территории ВДНХ

Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайший час

Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы задержан

Неизвестный застрелил мужчину на западе Москвы

Движение на Северо-Восточной хорде в Москве восстановлено

Движение на Северо-Восточной хорде в Москве восстановлено

Более 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы

Подозреваемый в стрельбе на севере Москвы задержан

Подозреваемый в стрельбе на севере Москвы задержан

Два человека пострадали в результате стрельбы на севере Москвы

В мэрии Москвы назвали достаточным запас воды в хранилищах для снабжения города

В мэрии Москвы назвали достаточным запас воды в хранилищах для снабжения города
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });