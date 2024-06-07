Дептранс Москвы посоветовал пользоваться метро в грозу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве в пятницу возможны ливни с грозами и сильный ветер, сообщил телеграм-канал Департамента транспорта со ссылкой на ЦОДД и прогноз синоптиков.

"ЦОДД: синоптики прогнозируют дождь - рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, в течение дня в городе ожидаются дождь с грозой, сильный ветер. В некоторых районах возможен град", - говорится в сообщении.

По данным Дептранса, к 16:20 интенсивное движение наблюдалось на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе, улицы Свободы и Липецкой улицы. Во второй половине дня локальные затруднения ожидаются в центре города, на МКАД а также на вылетных магистралях по направлению в область.