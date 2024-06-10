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В Москве в ближайшие три дня будут дожди с грозами

В Москве в ближайшие три дня будут дожди с грозами
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В столичном регионе в ночь на вторник начнутся дожди, и во вторник, среду и четверг, по прогнозу, будут новые кратковременные дожди, грозы, град и усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как ожидается, в эти три дня в регионе ыпадет от 40 до 70 мм осадков, что соответствует 50-90% от месячной нормы.

"В Москве в течение ближайших 4 дней погода будет обусловлена циклонической деятельностью. (...) Уже сегодня ночью начнется дождь, и он будет идти достаточно долго. Осадки кратковременные, но они будет идти достаточно продолжительное время. Будет кратковременный дождь, перерыв, и опять дождь. И дожди будут повсеместными", - сказал Вильфанд.

Дожди будут идти весь день 11 и 12 июня. Они будут сопровождаться грозами и градом. "Не повсеместно, но местами, будут гроза, град, и усиление ветра до 17 м/с", - добавил он.

Осадки, по прогнозам, будут идти до середины четверга. "За эти дни - 11, 12 и 13 июня - по расчетам, которые мы провели, выпадет от 40 до 70 мм осадков, что соответствует 50-90% от месячной нормы", - сообщил Вильфанд.

Это связано с тем, что через центр европейской России, в частности, через Москву, будут проходить фронтальные разделы.

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве во вторник днем будет плюс 24 - плюс 26 градусов, в среду - плюс 23 - плюс 25. В четверг днем температура будет около плюс 22 - плюс 24 градусов. В пятницу, по прогнозу, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 21 - плюс 26 градусов.

Ночные температуры во вторник, среду и четверг будут в диапазоне плюс 15 - плюс 18 градусов, в ночь на пятницу станет прохладнее - плюс 11 - плюс 16.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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