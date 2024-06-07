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Гроза и дождь ожидаются в Москве в пятницу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о дожде, грозе и порывистом ветре, которые прогнозируются в столице в течение пятницы.

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"По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. В течение дня ожидаются дождь, гроза, при грозе сильные порывы ветра, возможен град", - говорится в сообщении.

Жителей города просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
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