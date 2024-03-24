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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:57

Более 5 тыс. человек сдали кровь для помощи пострадавшим в красногорском теракте

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Свыше 5 тыс. жителей Москвы и Подмосковья сдали кровь для помощи пострадавшим после теракта в Crocus City Hall, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали.

Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск Crocus City Hall Подмосковье ФМБА
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