Более 5 тыс. человек сдали кровь для помощи пострадавшим в красногорском теракте

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Свыше 5 тыс. жителей Москвы и Подмосковья сдали кровь для помощи пострадавшим после теракта в Crocus City Hall, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали.