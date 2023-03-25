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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

80-летняя канадка установила рекорд по донорству крови

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - 80-летняя жительница канадской провинции Альберты, которая регулярно сдавала кровь в течение почти 60 лет, попала в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сданной цельной крови среди женщин. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов.

80-летняя Джозефина Михалюк начала сдавать кровь в возрасте 22 лет в 1965 году, и с тех пор она сдала в общей сложности 203 единицы крови. Единица крови примерно - 0,5 литра.

Михалюк рассказала, что в 1965 г. сестра, уже бывшая донором, уговорила ее сдать кровь в первый раз.

"Я решила, что присоединюсь к ней, и это было началом", - сказала она.

Михалюк, чья группа крови (О+) пользуется спросом, добавила, что ей нравится осознавать, что ее донации помогают людям.

Канада Альберта Книга рекордов Гиннесса
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