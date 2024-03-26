Свыше 24 тыс. человек из 86 регионов РФ сдали кровь для пострадавших в Crocus

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Более 24 тысяч человек сдали кровь для пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Более 24 тысяч человек из 86 регионов России выразили свою солидарность и поддержку, сдав кровь для пострадавших в результате теракта в Подмосковье", - сказала Скворцова, ее слова привели в пресс-службе агентства.

Глава ФМБА отметила, что "откликнулось огромное число москвичей и жителей Подмосковья с первых часов после трагедии".

В пресс-службе агентства добавили, что за три дня Центр крови ФМБА России, учреждения службы крови Москвы, Московской области, а также федеральные учреждения, находящиеся на территории столицы, приняли более 10 тыс. доноров. Благодаря этому заготовлено более 4 тыс. литров цельной крови и 279 литров плазмы.

"В регионах России мы наблюдаем массовый приход людей в центры заготовки крови как проявление личного вклада в борьбу со злом. В Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской области отмечался особенно высокий донорский поток", - отметила Скворцова.

За три дня донорские пункты страны приняли более 24 тыс. доноров, заготовили 10 тыс. литров цельной крови и почти 2 тыс. литров плазмы.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 139 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).