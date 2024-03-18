Спикер Мосгордумы сообщил о перспективах применения биометрии в ДЭГ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Комиссии Совета законодателей России по информационной политике обсуждает вопрос применения в перспективе биометрии в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил журналистам спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Если говорить о новациях, то уже обсуждается вопрос применения в перспективе биометрии на дистанционном электронном голосовании, - сказал он. - С точки зрения технологий мы можем это внедрить уже сейчас - биометрия используется при авторизации на Госуслугах или в банковских сервисах, а также на входе в метро".

Он подчеркнул, что биометрия может сделать процесс верификации личности еще более удобным. "Поэтому если мы увидим явный запрос от граждан, то сможем рассмотреть вопрос о законодательных изменениях", - добавил Шапошников.

Кроме того, одна из задач на ближайшую перспективу - обеспечить самые труднодоступные районы страны инфраструктурой для применения онлайн-сервисов, отметил он. "Уже начал эту работу вместе с коллегами в рамках возглавляемой мной комиссии Совета законодателей РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. В ближайшем плане обозначено обсуждение вопросов опыта применения ДЭГ на выборах президента, рассмотрение итогов, а также перспектив расширения этого формата. Уверен, мы сможем выработать подходы к преодолению "цифрового неравенства" и распространению нашего опыта на все регионы страны", - сказал председатель столичного парламента.

В 2020 году зампред ЦИК России Николай Булаев сообщал, что на новой федеральной цифровой платформе для электронного голосования в перспективе появится возможность идентификации по биометрии. В Москве ДЭГ проводится на собственной региональной платформе.