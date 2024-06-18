Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии экс-главу "Автодора" Сергея Кельбаха

Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил 12 лет колонии общего режима бывшему председателю правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Сергею Кельбаху по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передал корреспондент "Интерфакса".

Также Кельбаху запрещено занимать должности в органах власти на три года.

Кроме того, суд взыскал с Кельбаха по иску министерства транспорта - потерпевшей стороны по уголовному делу - почти 2 млрд в качестве возмещения материального ущерба.

Экс-глава "Автодора" был взят под стражу в зале суда.

Он признан виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как заявляли в Следственном комитете России, в результате незаконных действий Кельбаха при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московском регионе государству был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб.

Кельбах, по версии следствия, будучи председателем правления "Автодора", злоупотребил полномочиями, согласовав в 2015 году незаконную оплату компании "Кольцевая магистраль" - подрядчику работ по строительству пускового комплекса N5 ЦКАД - комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб., а также неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса компании "Крокус Интернешнл" - подрядчику при строительстве пускового комплекса N1 - в размере 2 млрд руб.

Также, установило следствие, Кельбах в качестве руководителя "Автодора" незаконно принял и оплатил компании "Союздорпроект" работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса N2 ЦКАД на 132,6 млн руб.

В ходе прений сторон государственное обвинение просило суд назначить Кельбаху 14 лет колонии общего режима.

Проверить контракты на строительство ЦКАД в октябре 2018 года распорядился президент РФ Владимир Путин.

Кельбах был задержан в октябре 2021 года и с санкции суда помещен под домашний арест.

Кельбах занимал должность председателя правления "Автодора" с декабря 2011 года. В феврале 2019 года, вскоре после проверки Счетной палаты, он подал в отставку. В марте того же года Кельбах был назначен советником гендиректора РЖД по инвестиционным вопросам.