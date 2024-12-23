Поиск

Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе "Автодора" Сергею Кельбаху

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Московский городской суд снизил с 12 до девяти лет лишения свободы срок наказания бывшему председателю правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) Сергею Кельбаху, осужденному за злоупотребление полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Кельбаху окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - заявили в суде в понедельник.

Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Тверской суд Москвы 18 июня 2024 года приговорил Кельбаха к 12 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах власти на три года.

Кроме того, суд взыскал с Кельбаха по иску министерства транспорта - потерпевшей стороны по уголовному делу - почти 2 млрд руб. в качестве возмещения материального ущерба.

Бывший глава госкомпании был признан виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как заявляли в Следственном комитете России, в результате незаконных действий Кельбаха при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в московском регионе государству был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб.

Кельбах, по версии следствия, будучи председателем правления "Автодора", злоупотребил полномочиями, согласовав в 2015 году незаконную оплату компании "Кольцевая магистраль" - подрядчику работ по строительству пускового комплекса N5 ЦКАД - комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб., а также неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса компании "Крокус Интернешнл" - подрядчику при строительстве пускового комплекса N1 - в размере 2 млрд руб.

Также, установило следствие, Кельбах в качестве руководителя "Автодора" незаконно принял и оплатил компании "Союздорпроект" работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса N2 ЦКАД на 132,6 млн руб.

Проверить контракты на строительство ЦКАД в октябре 2018 года распорядился президент РФ Владимир Путин.

Кельбах был задержан в октябре 2021 года и с санкции суда помещен под домашний арест.

Должность председателя правления "Автодора" Кельбах занимал с декабря 2011 года. В феврале 2019 года, вскоре после проверки Счетной палаты, он подал в отставку. В марте того же года Кельбах был назначен советником гендиректора РЖД по инвестиционным вопросам.

Мосгорсуд Российские автомобильные дороги Сергей Кельбах Автодор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уголовное дело возбуждено против главы подразделения Центрального ЖКУ Минобороны РФ

Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda

Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda

Москвичей предупредили о звонках, склоняющих к преступлениям под видом помощи правоохранительным органам

Москвичей предупредили о звонках, склоняющих к преступлениям под видом помощи правоохранительным органам

В грунте "Белого пляжа" Анапы оказалось до 15% содержания мазута

Президент РФ заявил о необходимости донастройки льготных программ кредитования

Сочи получит 2,6 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

Сочи получит 2,6 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

Гидрометцентр ожидает, что теплая зима в европейской части РФ ухудшит условия для озимых

ВТБ направит на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург свыше 400 млрд руб.

ВТБ направит на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург свыше 400 млрд руб.

Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на заводе в Абакане

Взрыв произошел на бывшем опытно-механическом заводе в Абакане

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России35 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });