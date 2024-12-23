Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе "Автодора" Сергею Кельбаху

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Московский городской суд снизил с 12 до девяти лет лишения свободы срок наказания бывшему председателю правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) Сергею Кельбаху, осужденному за злоупотребление полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Кельбаху окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - заявили в суде в понедельник.

Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Тверской суд Москвы 18 июня 2024 года приговорил Кельбаха к 12 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах власти на три года.

Кроме того, суд взыскал с Кельбаха по иску министерства транспорта - потерпевшей стороны по уголовному делу - почти 2 млрд руб. в качестве возмещения материального ущерба.

Бывший глава госкомпании был признан виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как заявляли в Следственном комитете России, в результате незаконных действий Кельбаха при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в московском регионе государству был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб.

Кельбах, по версии следствия, будучи председателем правления "Автодора", злоупотребил полномочиями, согласовав в 2015 году незаконную оплату компании "Кольцевая магистраль" - подрядчику работ по строительству пускового комплекса N5 ЦКАД - комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб., а также неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса компании "Крокус Интернешнл" - подрядчику при строительстве пускового комплекса N1 - в размере 2 млрд руб.

Также, установило следствие, Кельбах в качестве руководителя "Автодора" незаконно принял и оплатил компании "Союздорпроект" работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса N2 ЦКАД на 132,6 млн руб.

Проверить контракты на строительство ЦКАД в октябре 2018 года распорядился президент РФ Владимир Путин.

Кельбах был задержан в октябре 2021 года и с санкции суда помещен под домашний арест.

Должность председателя правления "Автодора" Кельбах занимал с декабря 2011 года. В феврале 2019 года, вскоре после проверки Счетной палаты, он подал в отставку. В марте того же года Кельбах был назначен советником гендиректора РЖД по инвестиционным вопросам.