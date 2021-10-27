Суд в Москве отправил под домашний арест экс-главу "Автодора" Кельбаха

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего председателя правления госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями.

"В отношении Кельбаха судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство следствия, которое просило поместить Кельбаха под стражу.

По решению суда экс-главе "Автодора" запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи.

Защита Кельбаха просила отказать следствию, указав на то, что оснований для его помещения в СИЗО нет: ему давно было известно о возбуждении уголовного дела, он не собирается скрываться и иным образом мешать расследованию.