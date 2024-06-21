Июнь в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений, за первые две декады месяца выпало более 240% от месячной нормы осадков, сообщил "Интерфаксу" в пятницу научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Москве за первые две декады месяца выпало 185,9 мм осадков, более 240% от нормы. А предшествующий самый дождливый июнь был в 1942 году - тогда выпало 235% от нормы или 173,6 мм осадков. Поэтому этот июнь - самый дождливый месяц", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что количество выпавших осадков до конца месяца еще может увеличиться, но, скорее всего, до 200 мм за месяц не дорастет.

За прошедшие сутки, когда в Москве и Подмосковье наблюдался сильный ливень, в столичном регионе выпало до 40 мм осадков. Максимальные значения в столице зафиксированы на станции МГУ (19 мм) и ВДНХ (17 мм). При этом за час выпало около 15 мм осадков.

"Но все-таки, это не сопоставимо с тем, что было 6 июня, когда за 20 минут выпало 45 мм осадков", - отметил Вильфанд.