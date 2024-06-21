Температура в Москве на следующей неделе будет на 1-2 градуса ниже нормы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Период значительного изменения погоды начался в Москве, в течение ближайшей недели температура в столичном регионе будет на 1-2 градуса ниже нормы, столбики термометров днем не будут подниматься выше плюс 24 градусов, сообщил в пятницу "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Наступает период значительного изменения погоды. Со вчерашнего вечера воздушные массы начали поступать с северо-запада, а к середине недели со вторника и среды - с севера. В ближайшие дни погода будет спокойная, но не жаркая - температура около и на 1, а к середине недели на 1,5-2 градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такой температурный режим будет существенно отличаться от того, что был в первые 20 дней июня, когда средняя температура была на 3 градуса выше нормы и соответствовала значениям июля.

В субботу, по словам Вильфанда, в столичном регионе будет малооблачно, без осадков, "много солнца", температура ночью плюс 9 - плюс 14 градусов, днем плюс 21 - плюс 23 в Москве, по области до плюс 24. В воскресенье, 23 июня, ночью и в первой половине дня также без осадков, однако после 12:00 возможны кратковременные дожди. Температура ночью будет плюс 9 - плюс 14, днем от 19 до плюс 24, что на 1 градус ниже нормы.

Днем в понедельник будет плюс 19 - плюс 24, во вторник - от плюс 18 до плюс 23 градусов.

"Наиболее прохладная погода будет в середине недели, 26 и 27 июня, днем за счет северных потоков и облачности температура понизится до плюс 16 - плюс 21 градуса. На 2 градуса ниже нормы", - уточнил Вильфанд.

Ночные температуры с 24 по 27 июня будут в диапазоне плюс 9 - плюс 14 градусов.

Он отметил, что в пятницу "намечается небольшое повышение температуры на пару градусов - плюс 18 - плюс 23". В следующие выходные, по предварительным расчетам, температура будет около нормы и выше нормы - до плюс 25 градусов днем, а ночью около плюс 15 градусов. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.