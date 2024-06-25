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Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Повышение температуры прогнозируется в Москве с четверга, в выходные столбики термометров будут подниматься до плюс 30 градусов, что выше нормы на четыре градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас очень интересная ситуация, которая связана с тем, что еще сегодня температура в Москве на 1 градус ниже нормы, завтра около на полградуса ниже нормы. А в четверг - переходный день (...), 27 июня температура уже на 1 градус выше нормы, ночью плюс 11 - плюс 13 градусов, но днем уже плюс 24 - плюс 26", - сказал Вильфанд.

По его словам, антициклон будет продвигаться к Москве, что приведет к небольшому повышению давления и меньшей облачности. Кроме того, несмотря на то, что в Москву будет поступать северный воздух из Скандинавии, в Скандинавию он будет приходить с юга Атлантики, поэтому он будет теплый.

В пятницу, 28 июня, в Москве ночью температура повысится до плюс 12 - плюс 14 градусов, днем будет плюс 27 - плюс 29 градусов, по области до плюс 30. В выходные в Москве днем прогнозируется плюс 25 - плюс 30 градусов. Ночные температуры также повысятся и будут от плюс 15 градусов и выше.

"В первый день следующей недели, а он же и первый день следующего месяца, погода будет июльской - плюс 28 - плюс 33", - сообщил Вильфанд.

Температура, которая будет в Москве в выходные и в понедельник, как уточнил Вильфанд, на четыре градуса выше нормы.

Также в выходные повысится температура воды в столичных водоемах. Если сейчас она составляет 19 градусов, то к воскресенью - 20-21 градус.

Москва Роман Вильфанд Гидрометцентр
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