Вильфанд прогнозирует комфортную погоду на следующей неделе в Москве

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Комфортная погода, соответствующая значениям июня, прогнозируется в Москве в выходные и на следующей неделе, в четверг столбики термометров вновь могут подняться до плюс 30 градусов; сильных осадков не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве после трех дней - вторник, среда и четверг - очень дождливой погоды с сильными ливнями, наступает комфортная погода - завтра и послезавтра просто настоящая июньская погода, много солнца и без осадков. Температуры ночью около плюс 15 градусов, днем в субботу и воскресенье - плюс 24 - плюс 27, по области от плюс 22 до плюс 27. Такая температура примерно на 1,5-2 градуса выше нормы", - сказал Вильфанд.

На следующей неделе, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, "начинается типичная летняя погода, но переменчивая". "На следующей неделе будет хорошая погода, будет небольшой дождик, но он не сопоставим с теми осадками, которые выпали", - отметил Вильфанд.

В понедельник и вторник в Москве ночью будет плюс 14 - плюс 16, днем - от плюс 21 до плюс 26 градусов; облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Во вторник осадки будут более интенсивными, чем в понедельник.

В среду и четверг, как уточнил Вильфанд, в Москве произойдет небольшое повышение температуры. В среду днем в столичном регионе ожидается плюс 23 - плюс 28 градусов, в четверг - плюс 25 - плюс 30; ночные температуры будут в диапазоне плюс 13 - плюс 18. В среду облачно, местами небольшой кратковременный дождь, но с четверга условий для дождя не будет.

В пятницу и в выходные произойдет новое небольшое понижение температуры. В следующие выходные в Москве прогнозируется плюс 11 - плюс 16 ночью и плюс 21 - плюс 26 днем, переменная облачность и без осадков. При этом такая температура все равно будет выше нормы на 1-2 градуса, отметил Вильфанд.