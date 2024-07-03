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В Москве программы льготного кредитования бизнеса продлили на 2024 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы решила продлить на 2024 год действие программ льготного кредитования для предпринимателей, а также - запустить новую программу поддержки экспортеров, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

По его словам, помощью города с 2020 года воспользовались свыше 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Мэр напомнил, что в рамках программы за поддержкой могут обратиться предприниматели, работающие в одной из приоритетных отраслей экономики: производство, IT, инновации, экспорт и другие направления. Максимальный размер кредита - 30 млн рублей по льготной ставке 13%. Кроме того, предпринимателям из приоритетных отраслей доступны онлайн-кредиты по той же ставке на любые цели; максимальный размер - 5 млн рублей, написал Собянин.

Он добавил, что начинающие предприниматели - компании и ИП, работающие меньше одного года, - могут получить кредиты по ставке 12% (не более 5 млн рублей). Льготный кредит выдадут под залог прав на интеллектуальную собственность. Процентная ставка в таком случае составит 5%, а размер кредита - до 50 млн рублей.

Помимо этого, предусмотрена финансовая поддержка для предпринимателей, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Они могут заключить договоры льготного факторинга на сумму до 100 млн рублей по ставке 14% годовых.

"Для экспортеров запускаем новую программу поддержки. Теперь им доступны кредиты до 100 млн рублей под 10% годовых", - сообщил Собянин.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что срок субсидирования процентной ставки - 24 месяца.

"Продолжение реализации программ льготного кредитования позволит придать дополнительный импульс развитию малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать стабилизации цен для конечных потребителей", - добавили в пресс-службе.

Сергей Собянин Москва
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