В московском метро с 10 июля можно будет взять зонтик напрокат

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Московском метрополитене опробуют сервис проката зонтов "ЗонтБери" - зонтшеринг, он заработает с 10 июля, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Выдавать зонтики будет автомат. На его крышке будет QR-код, перейдя по которому пассажиры смогут ознакомиться с тарифами аренды.

Автоматы уже появились на станциях метро "ФизТех" (выход №1), "Яхромская" (выход №1), "Лианозово" (между выходами №1 и №2-5, между выходами №6 и №7).

Давать зонтики напрокат придумали сотрудники Московского транспорта на одной из встреч "Стартап-студии" - командного интенсива, где разрабатывают новые услуги в области транспорта и умного города.