Поиск

Суд арестовал экс-главу Депкультуры Москвы Кибовского

Суд арестовал экс-главу Депкультуры Москвы Кибовского
Экс-глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего министра правительства Москвы, руководителя Департамента культуры столицы Александра Кибовского по уголовному делу о взятках и особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Кибовского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября 2024 года", - огласила постановление судья Ирина Зорина.

В РоссииАлександр Кибовский не признает вину в коррупцииЧитать подробнее

Защита просила суд отказать следствию и избрать Кибовскому домашний арест в качестве меры пресечения.

Как заявил следователь в суде, находясь под иной мерой пресечения, Кибовский может скрыться и помешать расследованию.

Кибовский и его адвокат попросили отказать следствию, указав, в том числе, на то, что он имеет множество наград, и на то, что у него есть пожилая мама, которой он должен помогать.

Кроме того, Кибовский пояснил суду, что не собирается скрываться и что в последнее время он ездил из Москвы в основном в Донбасс для работы по проектам, которыми он там занимался.

По словам Кибовского, он намерен "пойти на СВО, если отпустят" (в зону специальной военной операции - ИФ).

Адвокат Кибовского после заседания суда заявила, что обжалует решение о его аресте.

Как сообщалось, Кибовскому предъявлено обвинение в получении восьми взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как считает следствие, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом, по версии следствия, он действовал в составе организованной группы с соучастниками.

По предварительным данным, общая сумма полученных Кибовским взяток составляет более 100 млн руб.

Кибовский занимал пост главы департамента культуры с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого возглавлял городской департамент культурного наследия. Также руководил Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура). Работал в правительстве РФ.

Александр Кибовский Депкультуры Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Александр Кибовский не признает вину в коррупции

В Москве на Пресненском Валу загорелась крыша Центра цифровизации образования

Мэрия Москвы предупредила о ливнях и грозах в четверг и пятницу

Кибовского обвинили в восьми эпизодах взяточничества и попытке мошенничества

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

В Москве расширят помощь пострадавшим от домашнего насилия женщинам

Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Около 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы в понедельник

Около 80% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы в понедельник

Синоптики прогнозируют, что жара спадет в Москве в четверг

Синоптики прогнозируют, что жара спадет в Москве в четверг

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });