Суд арестовал экс-главу Депкультуры Москвы Кибовского

Экс-глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего министра правительства Москвы, руководителя Департамента культуры столицы Александра Кибовского по уголовному делу о взятках и особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Кибовского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября 2024 года", - огласила постановление судья Ирина Зорина.

Защита просила суд отказать следствию и избрать Кибовскому домашний арест в качестве меры пресечения.

Как заявил следователь в суде, находясь под иной мерой пресечения, Кибовский может скрыться и помешать расследованию.

Кибовский и его адвокат попросили отказать следствию, указав, в том числе, на то, что он имеет множество наград, и на то, что у него есть пожилая мама, которой он должен помогать.

Кроме того, Кибовский пояснил суду, что не собирается скрываться и что в последнее время он ездил из Москвы в основном в Донбасс для работы по проектам, которыми он там занимался.

По словам Кибовского, он намерен "пойти на СВО, если отпустят" (в зону специальной военной операции - ИФ).

Адвокат Кибовского после заседания суда заявила, что обжалует решение о его аресте.

Как сообщалось, Кибовскому предъявлено обвинение в получении восьми взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как считает следствие, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом, по версии следствия, он действовал в составе организованной группы с соучастниками.

По предварительным данным, общая сумма полученных Кибовским взяток составляет более 100 млн руб.

Кибовский занимал пост главы департамента культуры с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого возглавлял городской департамент культурного наследия. Также руководил Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура). Работал в правительстве РФ.