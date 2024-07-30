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В выборах в Мосгордуму продолжают участвовать 287 кандидатов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Участие в кампании по выборам в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре, продолжают 287 кандидатов, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами.

МоскваНа выборах в Мосгордуму зарегистрированы 290 кандидатовЧитать подробнее

"Выдвинуто всего было 389 кандидатов, из которых 291 кандидат выдвинут политическими партиями - парламентскими и не парламентскими, и кроме этого 98 самовыдвиженцев. На сегодняшний день зарегистрирован 291 кандидат из числа представивших на регистрацию документы, отказано 16 кандидатам", - сказала она.

Окружные комиссии аннулировали регистрацию двух кандидатов.

"На сегодняшний день в выборах продолжает участвовать 287 зарегистрированных кандидатов", - отметила глава Мосгоризбиркома.

Она также проинформировала, в комиссию поступили только две официальные жалобы на решение МГИК, также есть обращения в суды, но они не многочисленные.

Кроме того, Кириллова сообщила, что в Москве по состоянию на 1 июля зарегистрировано 7 763 361 избиратель.

Выборы в Мосгордуму VIII созыва пройдут с 6 по 8 сентября.

Ольга Кириллова Мосгоризбирком МГИК Москва Мосгордума
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