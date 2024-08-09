В Москве к понедельнику похолодает до 19 градусов

Со вторника в столичном регионе снова начнется потепление

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Москве в выходные прогнозируется похолодание и сильные дожди, в понедельник днем будет не теплее плюс 19 градусов, но со вторника начнется постепенное повышение температуры до плюс 25, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вполне определенно можно говорить, что будет понижением температуры, связанное с прохождением холодного фронта через Москву во второй половине дня субботы и в воскресенье. Завтра в первой половине дня комфортная погода - малооблачно, солнце, осадков не прогнозируется, во второй половине дня начнется кратковременный дождь. Наиболее интенсивные осадки будут в ночь на воскресенье, в воскресенье тоже дождливый день, прогнозируется гроза", - сказал Вильфанд.

Если в субботу днем в столичном регионе прогнозируется плюс 23 - плюс 26 градусов, то в воскресенье температура понизится на 4-5 градусов, днем будет около плюс 19 - плюс 21.

"В понедельник продолжится понижение температуры, максимальные значения плюс 17 - плюс 19 и кратковременные дожди. Такая температура на 2-3 градуса ниже нормы. И затем начнется постепенное повышение температуры. Со вторника температура будет повышаться примерно на 1 градус", - уточнил Вильфанд.

Во вторник прогнозируется плюс 18 - плюс 23 градуса, в среду - плюс 19 - плюс 24, в четверг - плюс 20 - плюс 25. "И такая погода с переменной облачностью и редкими дождями будет до конца недели", - отметил он.

Температура ночью до среды будет около плюс 9 - плюс 14 градусов, в последующие дни ночная температура повысится до плюс 10 - плюс 15.

Также в воскресенье в столичном регионе понизится давление, в понедельник оно будет ниже нормы на 8-10 мм ртутного столба. Но со вторника оно также начнет повышаться, что приведет к уменьшению облачности.