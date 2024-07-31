В столичном регионе на следующей неделе может потеплеть до плюс 25 градусов

Прогнозируются туманы, поэтому вероятность жары пока в тумане, сказал Роман Вильфанд

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе к середине следующей недели может потеплеть до плюс 25 градусов, но возвращения тридцатиградусной жары пока не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К середине следующей недели возможно повышение температуры, но 30-градусная жара пока не прослеживается. Поскольку есть вероятность, что будут и туманы, поэтому вероятность жары пока в тумане", - сказал он.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе в Москве отмечается "небольшая тенденция к повышению температуры", к середине недели столбики термометров приблизятся к 25 градусам. Однако, выше они, скорее всего, не поднимутся.

Вильфанд напомнил, что Москва находится в тылу циклона, поэтому давление будет все время не высокое и приблизится к норме только к третьей пятидневке месяца.

"Поэтому такая погода облачная. Москва в тылу циклона, поэтому вторжение умеренно прохладных воздушных масс и облачная погода, периодически дождь", - добавил он.