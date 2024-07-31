В августе почти по всей России температура будет около нормы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В августе на большей части территории России температура будет около нормы, ниже нормы она прогнозируется в центре и на севере Якутии, а выше нормы - в отдельных районах Северо-Западного федерального округа, на Урале, на юге Западной Сибири и в Приморье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Теплее нормы в августе будет в Северо-Западном федеральном округе, а именно в Мурманской области, Карелии, на севере Ленинградской области, в Архангельской области и на востоке Коми. Также выше нормы температура ожидается в северной части Урала (в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах) и на юге Западной Сибири - в Омской, Томской, Новосибирской областях. Кроме того, выше нормы температура будет в Приморском крае.

Температура ниже нормы прогнозируется только в северной и центральной частях Якутии.

Говоря об осадках, Вильфанд уточнил, что их дефицит ожидается на юге европейской территории России - на западе Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областях, практически во всем Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в Ставрополье. Также мало осадков прогнозируется на юге Приволжского федерального округа (в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях и республике Башкортостан) и на юге Урала (Челябинской и Курганской областях). Дефицит осадков ожидается в Омской и частично в Новосибирской областях.

Избыток осадков прогнозируется в северной части Красноярского края, на северо-востоке Якутии, на Чукотке, в Магаданской области и в южной части Приморского края.

На остальной территории количество осадков будет около нормы.

Дефицит осадков на юге России в августе ученый назвал позитивным фактором, так как сейчас идет уборка озимых и ранних яровых культур. Дефицит осадков будет способствовать их уборке.