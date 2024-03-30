В строящемся здании МГТУ имени Баумана произошло возгорание

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в строящемся здании многофункционального библиотечного комплекса кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана.

"В здании многофункционального библио‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​течного комплекса кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана произошло возгорание. Пожарные бригады оперативно прибыли на место пожара. Возгорание локализовано. Угрозы для жизни студентов и сотрудников нет", - сообщается на сайте вуза.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с возгоранием движение по 2-ой Бауманской улице перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб.