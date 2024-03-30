В строящемся здании МГТУ имени Баумана произошло возгорание
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в строящемся здании многофункционального библиотечного комплекса кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана.
"В здании многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана произошло возгорание. Пожарные бригады оперативно прибыли на место пожара. Возгорание локализовано. Угрозы для жизни студентов и сотрудников нет", - сообщается на сайте вуза.
В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с возгоранием движение по 2-ой Бауманской улице перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб.