Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:53

В строящемся здании МГТУ имени Баумана произошло возгорание

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в строящемся здании многофункционального библиотечного комплекса кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана.

"В здании многофункционального библио‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​течного комплекса кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана произошло возгорание. Пожарные бригады оперативно прибыли на место пожара. Возгорание локализовано. Угрозы для жизни студентов и сотрудников нет", - сообщается на сайте вуза.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с возгоранием движение по 2-ой Бауманской улице перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб.

Москва МГТУ имени Баумана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Воздух из Африки принесет в Москву майское тепло

Воздух из Африки принесет в Москву майское тепло

Москвичам предложили способы платить за проезд в транспорте без Samsung Pay

Дептранс Москвы заявил о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах

Дептранс Москвы заявил о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах

Агаларовы учтут мнение граждан и властей РФ в вопросе, восстанавливать ли Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Более 80 человек остаются в больницах после теракта в Crocus City Hall

Из РФ в 2023 г. выдворили 42 тыс. иностранцев по решениям московских судов

Из РФ в 2023 г. выдворили 42 тыс. иностранцев по решениям московских судов

Число погибших в Crocus City Hall в поименном списке от МЧС выросло до 95

Число погибших в Crocus City Hall в поименном списке от МЧС выросло до 95

В Москве в выходные потеплеет до плюс 15

Снег пролежит в Москве до конца первой декады апреля

Снег пролежит в Москве до конца первой декады апреля
Нападение на Crocus City Hall

Поисковую операцию в Crocus City Hall продлили до 26 марта

Поисковую операцию в Crocus City Hall продлили до 26 марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });