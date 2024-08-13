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Собянин сообщил об участии в спецоперации 43 тыс. человек из Москвы

Еще 23 тыс. отправятся добровольцами в рамках второй волны заключения контрактов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Участие в специальной военной операции принимают 43 тыс. человек из Москвы, еще 23 тыс. отправятся добровольцами в рамках второй волны заключения контрактов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы. В мобилизацию ушло 22 тыс., в первую волну контрактации 21 тыс. и в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тыс. человек", - сказал Собянин в рамках форума "Территория смыслов".

Он отметил, что Москва является одним из лидеров среди субъектов "по динамике количеств людей, которые сражаются (в зоне СВО - ИФ)".

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Москва Сергей Собянин
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