Собянин сообщил об участии в спецоперации 43 тыс. человек из Москвы

Еще 23 тыс. отправятся добровольцами в рамках второй волны заключения контрактов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Участие в специальной военной операции принимают 43 тыс. человек из Москвы, еще 23 тыс. отправятся добровольцами в рамках второй волны заключения контрактов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы. В мобилизацию ушло 22 тыс., в первую волну контрактации 21 тыс. и в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тыс. человек", - сказал Собянин в рамках форума "Территория смыслов".

Он отметил, что Москва является одним из лидеров среди субъектов "по динамике количеств людей, которые сражаются (в зоне СВО - ИФ)".