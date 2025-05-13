Путин сообщил о присоединении к СВО 50-60 тысяч добровольцев в месяц

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России примерно 50-60 тысяч человек ежемесячно добровольно приходят для участия в специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками "Деловой России".

"У нас по 50-60 тысяч ребят в месяц сами приходят (на СВО)", - сказал он.

"Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут", - отметил президент.