Отопление в Москве вновь начнут отключать с 17 мая

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Москве систему отопления снова начнут переводить на летний режим работы с 17 мая, сообщает пресс-служба ПАО "МОЭК", сославшись на решение городской администрации.

В столице отопление отключили 27 апреля, но с 6 мая подачу тепла в дома возобновили из-за резкого и долгого похолодания.

В прошлый раз в городе повторно включали отопление весной из-за холодов в мае 2017 года.

Также из-за похолодания профилактические десятидневные отключения горячей воды в Москве отложили с 14 мая до 20 мая.