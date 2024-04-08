Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Отопление в Москве снизили до минимума в связи с потеплением

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах в связи с наступившим в городе потеплением. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

По его словам, межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.

"Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - сказал заммэра.

Решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями, добавил он.

С понедельника в Москве прогнозируется повышение температуры до плюс 20 градусов.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Синоптики пообещали москвичам майскую погоду на следующей неделе

Синоптики пообещали москвичам майскую погоду на следующей неделе

Два человека погибли и 15 пострадали из-за непогоды в Москве

Два человека погибли и 15 пострадали из-за непогоды в Москве

Отрицательные температуры и мокрый снег вернутся в Москву в ближайшие дни

Отрицательные температуры и мокрый снег вернутся в Москву в ближайшие дни

Летние веранды и парки в Москве временно закроют из-за штормового ветра

В Москве парк "Сокольники" и ЦПКиО закрылись из-за ветра

В Москве парк "Сокольники" и ЦПКиО закрылись из-за ветра

Курский вокзал в Москве эвакуирован

Нападение на Crocus City Hall

Сотрудники более 130 дипмиссий возложили цветы к стихийному мемориалу у Crocus

Сотрудники более 130 дипмиссий возложили цветы к стихийному мемориалу у Crocus
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });