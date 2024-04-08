Отопление в Москве снизили до минимума в связи с потеплением

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах в связи с наступившим в городе потеплением. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

По его словам, межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.

"Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - сказал заммэра.

Решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями, добавил он.

С понедельника в Москве прогнозируется повышение температуры до плюс 20 градусов.