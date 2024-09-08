Поиск

Работы на мосту через Нагатинский затон закончатся до конца года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что велопешеходный мост через Нагатинский затон готов на две трети, работы планируется закончить до конца года.

"Специалисты опускают пролётное строение на опорные части, возводят подпорную стену, устраивают инженерные коммуникации. Закончить работы планируется в этом году", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Собянин отметил, что длина моста составит 216 м, он свяжет жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со станцией БКЛ "Нагатинский Затон".

Москва Сергей Собянин Нагатинский затон БКЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве загорелось здание типографии

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен

Два человека погибли на пожаре в подмосковном Одинцовe

Путин отметил, что Москва нарастила в кратчайшие сроки выпуск продукции для нужд СВО

Путин отметил, что Москва нарастила в кратчайшие сроки выпуск продукции для нужд СВО

Лето в Москве задержится до середины сентября

Лето в Москве задержится до середины сентября

В Москве стартует голосование на выборах депутатов в Мосгордуму

Московских школьников с середины осени начнут обучать безопасной езде на самокатах

Московских школьников с середины осени начнут обучать безопасной езде на самокатах

В Москве открылась новая станция метро "Потапово" на юге Сокольнической линии

В Москве открылась новая станция метро "Потапово" на юге Сокольнической линии

Летевший из Индии в Великобританию Boeing 787 экстренно сел в "Шереметьево"

В Москве не будет фейерверков и салютов в День города

В Москве не будет фейерверков и салютов в День города
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });