Работы на мосту через Нагатинский затон закончатся до конца года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что велопешеходный мост через Нагатинский затон готов на две трети, работы планируется закончить до конца года.

"Специалисты опускают пролётное строение на опорные части, возводят подпорную стену, устраивают инженерные коммуникации. Закончить работы планируется в этом году", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Собянин отметил, что длина моста составит 216 м, он свяжет жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со станцией БКЛ "Нагатинский Затон".