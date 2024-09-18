Три человека пострадали в результате инцидента у офиса Wildberries в Москве

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о трех пострадавших в инциденте у московского офиса компании.

"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем", - написала она в своем телеграм-канале.

В свою очередь в правоохранительных органах "Интерфаксу" рассказали, что в результате инцидента задержаны восемь человек, проводятся оперативно-следственные действия.

Ранее Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок.

"Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. (...) Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", - заявила Бакальчук.

Глава Wildberries публично обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и сделать публичными итоги расследования.

В июне этого года Wildberries анонсировала объединение с оператором наружной рекламы Russ. Юридические и финансовые параметры сделки ее участники не раскрыли, при этом в юрлице, созданном для реализации заявленного объединения, доли Wildberries и Russ составили 65% на 35%.

Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук выступил с резкой критикой сделки, в рамках которой, по его мнению, оценка Russ была многократно завышена. В свою очередь его супруга и основной владелец компании Татьяна Бакальчук с аргументами против сделки - как ее параметров, так и бизнес-логики объединения в целом - категорически не согласилась. Параллельно история развивалась в частной плоскости: после заочного обмена публичными комментариями о сделке Татьяна Бакальчук заявила, что подала на развод.

Ранее стало известно, что РВБ, совместная компания Wildberries и владельца группы Russ, готовит иск к компании Владислава Бакальчука "ВБ Девелопмент" на сумму примерно 27 млрд рублей.

"В ходе первичного аудита обязательств "ВБ Девелопмент" обнаружена задолженность перед Wildberries по 65 договорам, заключенным в период с 2021 по 2024 год, в размере 26 млрд 987,7 млн рублей", - заявила РВБ.