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Возбуждено уголовное дело о стрельбе в офисе Wildberries

По данным СК, два человека погибли, семь были ранены

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - По факту стрельбы в центре Москвы у бизнес-центра "Романов двор" возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

МоскваСкончался второй раненный при стрельбе сотрудник охраны офиса WildberriesСкончался второй раненный при стрельбе сотрудник охраны офиса WildberriesЧитать подробнее

Дело будет расследоваться по статьям об убийстве, (ч. 1 ст. 105 УК), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 222 УК), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК).

По предварительным данным, 18 сентября в здании, где находится офис интернет-магазина Wildberries в Романовом переулке, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. Два человека умерли от ран.

Все пострадавшие госпитализированы.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения, сообщили в СК.

В Wildberries заявили, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была совершена сразу по двум адресам.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что о переговорах с Бакальчуком никто не договаривался, и назвала происходящее попыткой рейдерского захвата.

Обстановка у офиса Wildberries в Москве

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Москва Wildberries Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук Романов двор Романов переулок СКР
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