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Теплая погода, характерная для сентября, будет в Москве на следующей неделе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Теплая, но дождливая погода прогнозируется в Москве в выходные и на следующей неделе, самым холодным днем станет среда, когда столбики термометров не поднимутся выше 11 градусов, но с четверга начнется новое повышение температуры до плюс 19 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве будут меняться погодные условия, но, тем не менее, в основном, по отношению к норме, будет теплая погода", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что пятница в Москве будет дождливым днем, в течение дня выпадет от 5 до 10 мм осадков, к вечеру интенсивность осадков ослабеет.

В субботу в столичном регионе будет облачно с прояснениями, осадков в самой Москве не ожидается, но в отдельных районах Подмосковья возможен небольшой дождь. Ночная температура плюс 8 - плюс 10 градусов, днем около плюс 13 - плюс 15 градусов, что также выше нормы для начала октября.

В ночь на воскресенье осадков не ожидается, ночная температура в Москве понизится до плюс 3 - плюс 5, по области до плюс 1. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 12 - плюс 14 градусов. Во второй половине дня ожидается усиление осадков, которые будут идти и ночью понедельника. В течение дня в понедельник дожди вновь начнут ослабевать.

"За счет того, что воздух поступает с юго-востока и юга, будет очень высокая температура - ночью (в понедельник) плюс 8 - плюс 10 градусов, это очень теплые, майские ночи. А дневная температура - плюс 17 - плюс 19", - сказал Вильфанд.

Во вторник, по прогнозам, вновь прогнозируются небольшие осадки. Ночью около плюс 7 - плюс 12, днем плюс 11 - плюс 16.

"Среда станет наиболее прохладным днем на следующей неделе - ночью около плюс 5 градусов, по области плюс 3 - плюс 8, а днем около плюс 10 - плюс 11. И затем, опять очередное небольшое повышение температуры, будет облачно с прояснениями и местами небольшой дождь", - сказал Вильфанд.

Так, в четверг в столичном регионе будет около плюс 11 - плюс 16 градусов, а "с пятницы по воскресенье на следующей неделе опять повышение температуры до плюс 14 - плюс 19 градусов".

"Очень высокая температура. Во второй половине недели на 6-7 градусов температура прогнозируется выше многолетних значений. Такая погода характерна для второй половины сентября. Она на полмесяца, даже на три недели отстаёт от климата", - сказал Вильфанд.

Роман Вильфанд Подмосковье Москва Гидрометцентр РФ
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